رئيس وزراء تونس: السعودية تتعهد بمساعدة مالية بنحو 830 مليون دولار

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تصريح للصحفيين يوم السبت بعد زيارة للسعودية إن المملكة تعهدت بمساعدة مالية لبلاده بنحو 830 مليون دولار.

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وقال الشاهد إن مبلغا قدره 500 مليون دولار من المتوقع أن يستخدم لتمويل الميزانية، بينما سيتم تمويل التجارة الخارجية بمبلغ 230 مليون دولار، وستذهب 100 مليون دولار لتمويل مشروعات.

ولم يخض رئيس الوزراء في التفاصيل.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يوم الخميس في الرياض، رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، حيث أشرف الطرفان على مواكبة توقيع مجموعة من الاتفاقيات تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي (100 مليون دولار).

المصدر: رويترز