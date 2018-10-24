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مصر تستعد لاستبدال بنزين 80 بنوع آخر

مال وأعمال

مصر تستعد لاستبدال بنزين 80 بنوع آخر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
مصر - أرشيف
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أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن الحكومة تتجه إلى إلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 87، مشيرا إلى أن الأول لم يعد مستخدما في باقي دول العالم.

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وأرجع "الملا"، خلال كلمته بمؤتمر "مصر على خريطة البترول والغاز العالمية"، الذي استضافه مجلس الأعمال المصري الكندي، تلك الخطوة حتى يتلاءم مع التطور الكبير الذي تشهده عمليات إنتاج السيارات الحديثة وقطع الغيار الخاصة بها الذي يتواكب مع رفع كفاءة المحركات.

وأوضح الوزير المصري، أن الحكومة لا تنظر إلى النسب التي تزيد بها المنتجات البترولية فضلا عن تقديمها خدمات ذات جودة حقيقية باعتبارها الأكثر فاعلية وخير مثال على ذلك استخدام الوقود الأكثر فاعلية مثل بنزين 92.

وقال إن الحكومة تعمل في الفترة المقبلة على تنقية البنزين 80 ليصل إلى 87، مضيفا أن بنزين 80 يباع حاليا بـ5.5 جنيه للتر بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا، موضحا أن تكلفة إنتاجه تتخطى حاجز الـ 6.65 جنيه للتر.

المصدر: وكالات

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