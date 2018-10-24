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تونس تبيع سندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة 6.75%

مال وأعمال

تونس تبيع سندات بقيمة 500 مليون يورو بفائدة 6.75%
Reuters / Anis Mili
العلم التونسي
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قال مسؤول حكومي في تونس، يوم الأربعاء، إن بلاده باعت سندات دولية لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) بسعر فائدة 6.75 بالمئة.

والأسبوع الماضي صرح مصدر حكومي بأن تونس تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها بمليار دولار للمساعدة في خفض عجز الموازنة لكن الخطوة تأجلت أكثر من مرة.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على تقديم دفعة قرض قيمتها 245 مليون دولار وهي خامس دفعة في برنامج إقراض تونس مما مهد الطريق لإصدار السندات.

وربط صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض بتنفيذ إصلاحات اقتصادية بهدف إبقاء عجز الموازنة تحت السيطرة.

المصدر: وكالات

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