تراجع كبير في أسعار النفط بعد إعلان السعودية عن زيادة الإنتاج

انخفضت أسعار النفط الثلاثاء بعد أن قالت الرياض إنها ستضخ المزيد من النفط عند الحاجة لتطمئن المستثمرين قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الصادرات الإيرانية الشهر المقبل.

ونزل خام القياس العالمي "برنت" إلى 76.38 دولار وهو ما يقل عن المتوسط المتحرك لخمسين يوما للمرة الأولى في شهرين.

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ويبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران في الرابع من نوفمبر وتقول واشنطن إنها تريد وقف صادرات طهران.

وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر استثماري في الرياض يوم الثلاثاء بأن سوق النفط في "وضع جيد" وأن السعودية تأمل أن توقع "أوبك" ومنتجو النفط الآخرون اتفاقا في ديسمبر لتمديد التعاون في مراقبة سوق النفط وتحقيق استقرارها.

وأضاف الوزير أنه لن يستبعد إمكانية زيادة السعودية الإنتاج بين مليون ومليوني برميل يوميا عن المستويات الحالية مستقبلا.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة ستستغرق ثلاثة أشهر للوصول إلى طاقة إنتاج النفط القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا إذا اقتضت الحاجة.

المصدر: رويترز