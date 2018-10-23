محمد بن سلمان سيكشف الأربعاء عن "صفقة كبيرة هامة" للسعودية

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سيلقي كلمة أمام المشاركين في المنتدى غدا الأربعاء في الساعة 11:30 صباحا.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب نشرته اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "غدا صباحا موعدكم مع جلسة يترأسها أكبر القادة من ذوي الرؤية في العالم العربي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد في مملكة البحرين، في حوار عن الاستمرار في بناء العالم العربي ليصبح قوة اقتصادية عالمية".

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وفي سياق متصل ذكرت صحيفة "سبق" المحلية أن من المتوقع يأن يكشف الأمير محمد بن سلمان غدا عن صفقة مهمة ألمح إليها سابقا في حواره مع وكالة "بلومبيرغ" مطلع الشهر الجاري.

وأعلن ابن سلمان قبل أسبوعين أن هناك صفقة رائعة للسعودية، ستحمل رقما كبيرا بعيدا عن مجال النفط.

وقال ولي العهد حينها: "سيتم ذلك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مجال بعيد عن النفط. هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية، لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم إعلانها".

ورفض الأمير محمد بن سلمان خلال المقابلة مع "بلومبيرغ" الكشف عن مجال الصفقة إلا أنه أكد أنها ستكون في السعودية، وستحمل أرقاما كبيرة.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض منذ اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، مشروع أطلقه محمد بن سلمان العام الماضي لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية في اقتصاد بلاده، في ظل مقاطعة هذه الفعالية على نطاق واسع من قبل رجال الأعمال والساسة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، وألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين.

وأعلنت السعودية أن المؤتمر شهد حتى الآن توقيع 25 اتفاقا ومذكرة بقيمة تصل إلى 56.5 مليار دولار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية