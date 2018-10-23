ملياردير مصري: روسيا لديها مخاوفها الخاصة بشأن السياحة في مصر

أكد الملياردير ورجل الأعمال المصري الشهير سميح ساويرس، أن روسيا لا تهدف لتعطيل عودة السياحة إلى مصر ولكن لديها مخاوفها الخاصة بعودة مواطنيها لمصر.

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وأوضح ساويرس، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح القنصلية السويسرية الفخرية بمنتجع الجونة المصري في الغردقة اليوم الاثنين، أن الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لروسيا جاءت في الوقت المناسب، حيث ناقش خلالها مع الرئيس فلاديمير بوتين عودة السياحة الروسية، متوقعا انطلاقها في القريب العاجل.

وتابع ساويرس: "الرئيس السيسي يعرف ماذا يقول، والسياحة الروسية ستكون عودتها قريبة إلى مصر"، مشيرا إلى أن روسيا لا تهدف إلى تعطيل عودة السياحة الروسية إلى مصر من جديد، ولكن لديها حساباتها الخاصة التي تقدر من خلالها عودة الروس لمصر.

المصدر: المصري اليوم