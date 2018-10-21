عكاظ: الطيران المدني وافق على زيادة 80% لأسعار تذاكر الخطوط السعودية

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وافقت على زيادة كبيرة لأسعار تذاكر الرحلات الجوية حال تحقق شروط معينة.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، أن الهيئة وافقت أخيرا على طلب الخطوط الجوية العربية السعودية برفع سقف أسعار التذاكر بنسبة 10 بالمئة من سعر المرحلة الثانية والسماح بزيادة الأسعار بنسبة 80 بالمئة من أسعار التذاكر الداخلية "الجديدة" في حال وصول معدلات الحمولة إلى 70 بالمئة.

وبحسب المصدر "عكاظ"، فإن هذه الخطوة تأتي بعد أن طلبت الخطوط السعودية الموافقة على تعديل الخطة الموضوعية للخطوط الجوية العربية السعودية الخاصة بأسعار التذاكر الداخلية، وذلك لتطبيق المرحلة الثالثة للناقلات الوطنية الأخرى.

المصدر: عكاظ