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صندوق استثماري روسي يعتزم مواصلة التعاون مع السعودية

مال وأعمال

صندوق استثماري روسي يعتزم مواصلة التعاون مع السعودية
Sputnik ALEXEY NIKOLSKY
المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف يصافح المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان
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رحب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا عزمه على مواصلة التعاون مع المملكة.

وقال المكتب الصحفي للصندوق الروسي إن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يرحب بالخطوات الحازمة التي اتخذتها السعودية بنتيجة التحقيق في قضية جمال خاشقجي، والرامية إلى معاقبة المسؤولين عن هذه المأساة".

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وأكد الصندوق أنه سيواصل التعاون الاستثماري مع المملكة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر، أن السلطات السعودية أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن "وفاة" جمال خاشقجي بنتيجة حادث وقع داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. وفي إطار التحقيق تم إقصاء وتوقيف 18 مسؤولا، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري.

المصدر: نوفوستي

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