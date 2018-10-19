مجموعة دولية تساعد في استخراج تصاريح المحطة النووية المصرية

تعاقدت المجموعة الهندسية الدولية Assystem مع شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية لدعم تطوير مشروع بناء محطة الطاقة النووية في مصر.

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وأوضحت المجموعة الدولية في بيان لها، أنها ستساعد شركة "آتوم ستروي اكسبورت"، الشركة الهندسية التابعة لـ"روس آتوم"، للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لبناء المحطة النووية المصرية.

وتساعد المجموعة الدول الجديدة في المجال النووي لتطوير الطاقة النووية، لأنها تعمل في المجال النووي منذ أكثر من 50 عاما.

وفي 19 نوفمبر 2015، وقعت موسكو والقاهرة اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة كهرذرية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة المصرية على البحر المتوسط، حيث تضم هذه المحطة 4 مفاعلات من الجيل الجديد "3+"، بقدرة 1200 ميغاواط لكل مفاعل، وسيتم تشغيل أول مفاعل سنة 2026.

وتصل القدرة الإنتاجية لمحطة الضبعة للطاقة النووية عند تشغيلها إلى 4.8 غيغاوات، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 4 ملايين منزل في مصر بالكهرباء.

المصدر: تاس