مصر.. وزير الموارد المائية ينشر معلومات صادمة ويحذر

قال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي إن نسبة عجز المياه في مصر بلغت 90%.

وقال الوزير خلال كلمة في "أسبوع القاهرة للمياه" إن "أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتي من خارج حدودنا، كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها موردا غير دائم قابلا للنضوب وأدى التزايد التدريجي لعدد السكان في مصر، خلال النصف قرن الماضي، إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى حوالي 570 م3 سنويا عام 2018".

وأوضح أن "العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي، إضافة إلى استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نقص المياه المتجددة بــ2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم".

المصدر: المصريون