مصر: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا تنال من بلادنا

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أن من مصلحة مصر زيادة النمو بشكل متتابع، مشيرا إلى وجود حرب تجارية بين الصين وأمريكا تؤثر على بلاده.

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وقال: "هناك حرب تجارية بين الصين وأمريكا تؤثر على مصر، كذلك هناك دول كثيرة رفعت معدلات الفائدة بشكل كبير، وكذلك هناك دول خفضت عملتها للتعامل مع الأزمات، لكننا سنحاول قدر المستطاع أن نثبت الاقتصاد المصري".

أضاف معيط أن الكل شريك فى صنع مستقبل البلد، وبالتالي كل القوانين التي ستخرج من وزارة المالية سيطلع عليها الرأي العام قبل إرسالها للبرلمان.

وأوضح وزير المالية أن:"أسعار البترول قفزت بشكل كبير وأثرت علينا، لكننا نمتص الصدمات وبرغم كل التحديات نحن متفائلون بأن مصر على الطريق الصحيح".

المصدر: اليوم السابع