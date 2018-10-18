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مصر تتخلى عن ناقلة غاز أمريكية بعد 3 سنوات من الخدمة

مال وأعمال

مصر تتخلى عن ناقلة غاز أمريكية بعد 3 سنوات من الخدمة
Sputnik
مصر
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غادرت ناقلة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية هوج جالانت مرساها في مصر، حيث كانت تستخدم كمرفأ عائم للاستيراد منذ 2015.

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وأعلنت وكالة "رويترز" الأمريكية أن السفينة كانت تنقل الغاز لمصر، ولكنها غادرت المنشأة سابين باس في الولايات المتحدة، واتفقت على الإنهاء المبكر لعقدها المبرم مع القاهرة، وستستخدم كوحدة عائمة للتخزين وإعادة التغييز من قبل طرف ثالث.

وقالت مصادر بوزارة البترول المصرية إن البلاد ستتخلى عن سفن الغاز المستأجرة، وذلك بسبب تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف استيراد الشحنات.

وتعمل مصر على تنفيذ خطتها للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وبدء تصديره للأسواق العالمية خلال عام 2019 عبر مصنعي إدكو ودمياط لإسالة الغاز.

المصدر: رويترز

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