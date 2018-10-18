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بوتين يؤكد قرب استئناف حركة الطيران مع شرم الشيخ والغردقة

مال وأعمال

بوتين يؤكد قرب استئناف حركة الطيران مع شرم الشيخ والغردقة
Sputnik
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رحلات الطيران من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة المصريتين من الممكن أن تستأنف قريبا، لكن قبل ذلك يتوجب على خبراء من البلدين العمل لتحقيق ذلك.

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وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال مشاركته في منتدى "فالداي الدولي للحوار"، المنعقد اليوم الخميس في مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

واستئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية كان أحد المحاور الرئيسية خلال القمة الروسية المصرية التي انعقدت يوم أمس الأربعاء.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، إن "القاهرة تبذل كل ما في وسعها لاستقبال الرحلات الجوية الروسية (في المنتجعات السياحية بشرم الشيخ والغردقة)، وسنستأنف ذلك قريبا".

وعادت حركة الطيران الروسي إلى القاهرة رسميا في أبريل الماضي، لكنها لم تستأنف إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر، بشرم الشيخ والغردقة. 

وكانت حركة الطيران بين البلدين قد توقفت بعد حادثة سقوط طائرة تقل سياحا روسا فوق شبه جزيرة سيناء في نهاية أكتوبر 2015 إثر عمل إرهابي، أودى بحياة جميع الركاب وطاقم الطائرة.

المصدر: وكالات روسية

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