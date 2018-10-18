خبير يتوقع أن تطلق السعودية "رصاصة تحذيرية" في مواجهة أي عقوبات أمريكية

استبعد خبراء أن تفرض واشنطن عقوبات على الرياض على خلفية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، لكن في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها فلدى السعودية، الغنية بالنفط، أسلحة فعالة للرد.

وفي حديث لـ RT مع الخبير الدولي الدكتور ممدوح سلامة، الذي يشغل منصب مستشار في البنك الدولي لشؤون النفط والطاقة، حول رد الرياض المحتمل على "العقوبات الأمريكية المحتملة" قال الخبير: "يجب ألا تقلل الولايات المتحدة من قدرة السعودية على الرد، فهناك درس في التاريخ يعود إلى عام 1973 حينها الرياض لم تتردد أبدا"، في إشارة إلى حظر تصدير النفط السعودي إلى الولايات المتحدة، الذي ألحق ضررا جسيما بالاقتصاد الأمريكي.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض ستظل مجرد كلمات، وقال "إذا فرضت عقوبات شديدة على السعودية، والتي أشك أن تتم، فبإمكان المملكة خفض إنتاجها النفطي" ما سيلحق ضررا بالجمهوريين قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس.

علاوة على ذلك، قد ترفض الرياض تعويض إنقطاع النفط الإيراني عن الأسواق مع تطبيق واشنطن في نوفمبر القادم عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيراني، وفقا للمحلل.

وأشار إلى أن السعودية تعتبر ركيزة في أسواق النفط، لذلك فإن أي تطورات في المملكة أو خارجها يمكنها أن تؤثر على أسعار النفط.

فيما رجح جيم ريتربوش رئيس شركة "ريتربوش آند أسوسيتس" النفطية أن تخفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا، "كطلقة تحذير أولى إذا قررت الولايات المتحدة فرض أي عقوبات ردا على التطورات في قضية خاشقجي"، وفقا لما نقلته "رويترز".

وكانت واشنطن قد تعهدت بتطبيق "عقوبة صارمة" إذا اتضح تورط السعودية بقضية اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي بعدما دخل قنصلية بلاده في اسطنبول. من جهتها تقول تركيا إن لديها أدلة على قتل الصحفي داخل القنصلية، وهي رواية تنفيها السعودية.

وتتزايد الضغوطات على البيت الأبيض بشكل يومي تقريبا لاتخاذ موقف أكثر حزما فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن "قتلة مارقين" قد يكونوا وراء اختفاء الصحفي السعودي.

المصدر: RT + رويترز