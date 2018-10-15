الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يرفض مقاطعة مؤتمر السعودية الاستثماري

عبّر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن عزمه على المشاركة في مؤتمر السعودية الاستثماري المزمع في الرياض في 23 أكتوبر الحالي، خلافا لشركات ومؤسسات غربية كبرى قاطعته.

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وقال الصندوق في تعليق لوكالة "تاس" الروسية اليوم الاثنين: "نخطط مع شركائنا لحضور فعاليات مؤتمر "بادرة مستقبل الاستثمار"، المنتظر في السعودية".

وفي وقت سابق أعلن عدد من الشخصيات والشركات ووسائل الإعلام الدولية رفض حضورهم المؤتمر على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول مطلع الشهر الحالي.

المصدر: تاس