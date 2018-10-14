إنشاء الجزء الصيني من جسر القطارات الحدودي مع روسيا

أعلنت الصين إنجازها الجزء الخاص بها من جسر للسكة الحديد فوق نهر آمور الذي يربط بين المقاطعة العبرية ذاتية الحكم شرقي روسيا ومقاطعة هيلونغجيانغ الصينية.

وقالت قناة التلفزيون المركزي الصيني، إن هذا أول جسر للسكك الحديدية عبر النهر المذكور والفاصل بين روسيا والصين.

وأشارت القناة، إلى أن الصين باشرت في تشييد المقطع المذكور من الجسر في فبراير 2014 وأن طوله الإجمالي يصل إلى 2215 مترا بما في ذلك 1886 مترا داخل الأراضي الصينية وبقدرة تمريرية تصل إلى 21 مليون طن من البضائع سنويا.

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وسيستخدم الجسر الجديد لتصدير خامات الحديد والفحم الحجري والأسمدة المعدنية والأخشاب من روسيا إلى الصين، على أن ينجز بناء الجسر بالكامل وتبدأ حركة القطارات عليه، في مدة أقصاها صيف 2019.

المصدر: وكالات