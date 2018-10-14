إيران تجابه العقوبات الأمريكية بزبائن جدد

أعلن نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن لبلاده شركاء جددا يعتزمون شراء النفط منها، على الرغم من تجديد جميع العقوبات الأمريكية ضد طهران.

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وقال جهانغيري: "فيما توقفت بعض الدول عن شراء النفط من إيران، عثرنا على شركاء جدد وبالإضافة إلى ذلك عقدنا محادثات مع شركائنا الحاليين".

وأضاف أن العديد من البلدان التي لا تشتري النفط الإيراني لخوفها من أمريكا، تبحث حاليا عن طرق ملتوية لشرائه.

وأعادت الولايات المتحدة فرض جزء من العقوبات ضد إيران في 7 أغسطس الماضي وسيتم فرض مزيد من العقوبات الجوهرية، التي تشمل تصدير المنتجات النفطية، في 5 نوفمبر المقبل.

وعلى الرغم من عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، فإن الشركات الأوروبية لا تزال بحكم الأمر الواقع تخشى التعامل التجاري مع إيران، خوفا من العقوبات الثانوية الأمريكية.

وفي خطوة لا تخلو من الصفاقة، أعلنت واشنطن أن هدفها جعل صادرات النفط من إيران تساوي الصفر.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فقد انخفضت صادرات النفط الإيراني في سبتمبر الماضي بواقع 800 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع الثاني من عام 2018، وانحدرت إلى 1.63 مليون برميل يوميا.

وفي الوقت نفسه، انخفض إنتاج النفط في إيران في سبتمبر إلى المستوى الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة وتراجع إلى 3.45 مليون برميل في اليوم.

المصدر: نوفوستي