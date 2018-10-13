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رئيس الإمارات يصدر مرسوما يعزز الاستقرار المالي في البلاد

مال وأعمال

رئيس الإمارات يصدر مرسوما يعزز الاستقرار المالي في البلاد
Reuters Steve Crisp
الإمارات- أرشيف
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أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السبت، مرسوما مرفقا بقانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار السندات السيادية.

وتبت وزارة المالية الإماراتية على حسابها في "تويتر": "رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام".

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسمح للبنوك التي تعمل في الإمارات بشراء سندات حكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية لمقررات بازل 3 الخاصة بالبنوك.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية

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