رئيس الإمارات يصدر مرسوما يعزز الاستقرار المالي في البلاد

أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان اليوم السبت، مرسوما مرفقا بقانون يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار السندات السيادية.

وتبت وزارة المالية الإماراتية على حسابها في "تويتر": "رئيس الدولة يصدر مرسوما بقانون اتحادي في شأن الدين العام، بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام".

رئيس الدولة يصدر مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية، ودعم دور المصرف المركزي في إدارة السيولة وإرساء أسس الإدارة الرشيدة لعمليات الدين العام. pic.twitter.com/yVB3IxC4Eu — Ministry of Finance (@MOFUAE) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وأشارت الوزارة إلى أن القانون يسمح للبنوك التي تعمل في الإمارات بشراء سندات حكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية لمقررات بازل 3 الخاصة بالبنوك.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية