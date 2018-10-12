وزير النقل المصري لـRT: نسعى إلى توطين الصناعة

أعلن وزير النقل المصري هشام عرفات، على أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تأتي لدفع عجلة التعاون في مجال النقل والمواصلات بين البلدين.

وقال عرفات في مقابلة خاصة مع قناة RT: "اكتمل العقد بين مصر والتحالف الروسي المجري لإنتاج 1300 عربة للقطارات بقيمة مليار يورو، وهذا كان حلما بالنسبة لنا".

وأضاف: "شروط العرض الروسي المجري كانت أفضل، ليس فقط من ناحية السعر، ولكن في التكنولوجيا والمتانة وتوطين الصناعة".

وأشار الوزير المصري إلى أن وفد بلاده أجرى المفاوضات مع الجهة المنفذة (التحالف الروسي المجري)، بناء على توصيات اللجنة الفنية المصرية التي قيمت العروض.

ونوه عرفات إلى أن الشركة الروسية من أكبر شركات العالم في تصنيع القطارات ولديها خبرة ممتازة، بالإضافة إلى أن عمر العربات الروسية أطول وتختلف عن العربات الأخرى.

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وقال الوزير المصري: "مصر سوف لن تسير إلى الأمام ما لم تمتلك كيانات صناعية.. طلبنا من التحالف الروسي المجري، بأن يساعدونا في إنشاء خط إنتاج مصري في مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي يكون نواة للتوزيع في إفريقيا".

وشدد عرفات على أن، الدفعة الأولى من العقد والمتكونة من 100 عربة قطار ستصنع في روسيا، وستكون نموذجا للدفعات الأخرى.

المصدر: RT