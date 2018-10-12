روسيا تورد الكهرباء إلى إيران

أفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، بأن توريد الطاقة الكهربائية من روسيا إلى إيران عبر أذربيجان قد يبدأ خلال العام المقبل.

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جاء ذلك عقب اجتماع عقدته مجموعة العمل المشتركة بين روسيا وإيران وأذربيجان اليوم الجمعة في موسكو، بشأن ربط منظومات الطاقة في البلدان الثلاثة.

وتبحث موسكو وطهران مشاريع لبناء ممرات الطاقة بين روسيا وإيران عبر جورجيا وأرمينيا وأذربيجان، وذلك في إطار مساع لربط أنظمة الطاقة في هذه البلدان.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن زيادة استهلاك الكهرباء في العالم تفتح فرصا أمام روسيا لزيادة حجم صادراتها من الطاقة.

المصدر: "تاس"