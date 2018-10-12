ارتفاع فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة رغم جهود ترامب

أظهرت بيانات صينية اليوم الجمعة، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 34.13 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة مع 31.05 مليار في أغسطس.

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وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 225.79 مليار دولار مقارنة مع نحو 196.01 مليار في الفترة ذاتها قبل عام.

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار لتعويض ما تعتبره سرقة للملكية الفكرية، وتندد خصوصا بالانتقال القسري لتكنولوجيا الشركات الأجنبية وخصوصا الأمريكية مقابل دخول السوق الصينية.

وأجرت بكين وواشنطن مفاوضات في الربيع الماضي أفضت إلى تسوية تلتزم بموجبها الصين تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة عبر فتح أسواقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية، لكن الهدنة التجارية لم تستمر وتحولت حربا تجارية مع تبادل البلدين فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.

المصدر: وكالات