"سبيربنك" يتخذ خطوة ستزيد الإقبال على تداول الروبل

اتخذ "سبيربنك" أكبر المصارف الروسية قرارا برفع أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الروسية، في خطوة من شأنها أن تسهم في زيادة جاذبية الروبل.

ورفع المصرف الروسي الفائدة على ودائع الروبل بنسب تتراوح بين 0.15% و0.5%، لتصل الفائدة السنوية المعروضة لهذا النوع من الودائع إلى 5.15%.

وللأموال المودعة قبل 30 نوفمبر ولفترة من 7 أشهر إلى 18 شهرا، يعرض "سبيربنك" فائدة سنوية أعلى من الودائع العادية تتراوح بين 6.5% و7.1%.

المصدر: "نوفوستي"