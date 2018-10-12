الميزانية الروسية تحقق فائضا غير مسبوق خلال الأرباع الـ3 الأولى من العام

أعلنت وزارة المالية الروسية أن تقديراتها الأولية، أظهرت أن الميزانية حققت فائضا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 2.548 تريليون روبل، أو 38.6 مليار دولار.

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وذكرت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة أن فائض الميزانية يعادل 3.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت أن إيرادات الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 13.898 تريليوتن روبل، فيما وصلت النفقات إلى 11.44 تريليون.

وأشارت إلى أن الضرائب شكلت حصة الأسد من إيرادات الميزانية، حيث رفدت مصلحة الضرائب ميزانية البلاد بـ8.646 تريليون روبل، نظرا للتقنيات الرقمية والإلكترونية التي اعتمدتها في الجباية والانخراط في قطاعات الاقتصاد الروسي، التي كان بعضها مدرجا في اقتصاد الظل الذي تعانيه الدول.

يشار إلى أن الوزارة تتوقع ألا يفوق عجز الميزانية حتى نهاية العام نسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"