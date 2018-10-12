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أردوغان يواجه أزمة بلاده بخطة اقتصادية جديدة

مال وأعمال

أردوغان يواجه أزمة بلاده بخطة اقتصادية جديدة
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس، خطة مالية متوسطة المدى للسنوات الثلاث القادمة، تهدف لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

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وحسب الخطة، فإن وزارة المالية ومكتب الاستراتيجية والميزانية، سيركزان خلال الفترة المذكورة، على تحقيق استقرار الأسعار والانضباط في الاقتصاد والميزانية.

كما تهدف الخطة، إلى تحقيق نمو مستدام بالتوازي مع الحفاظ على تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة.

وتنص الخطة أيضا، على تأسيس مكتب داخل وزارة الخزانة والمالية، يعنى بتنظيم استخدام الموارد العامة وتقليل النفقات وتحسين الإيرادات.

وأعدت الخطة، بالتعاون بين وزارة الخزانة والمالية، ومكتب الاستراتيجية والميزانية التابع لرئاسة الجمهورية.

المصدر: "الأناضول"

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