مصر تبرم اتفاقية جديدة لتخفيف الأعباء المالية

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن إبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار لمد أجل استحقاق الدين الخارجي.

وقال المركزي في بيان إن الاتفاقية مع مجموعة البنوك أبرمت أمس الأربعاء، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، وتستحق بعد أربعة أعوام ونصف من تاريخ الإبرام.

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وأضاف أن إبرام وتنفيذ الاتفاقية شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والالتزام المستمر من قبل مصر في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية رغم تزايد المخاطر العالمية.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، والذي يشكل نسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتواجه مصر، التي تقترض بكثافة من الخارج منذ اتفقت على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، أعباء مالية كبيرة خلال العامين القادمين، تزامنا مع ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.

المصدر: "سبوتنيك"