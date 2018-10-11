تسونامي أمريكي يعصف بأسواق العالم

تراجعت مؤشرات البورصات العالمية وفي مقدمتها "وول ستريت" مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدعم من توقعات أشارت إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أكثر من 20 شهرا، اليوم الخميس، بعد هبوط بورصة "وول ستريت" خلال الجلسة السابقة.

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وبحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.4% إلى أدنى مستوياته منذ نهاية يناير الماضي، فيما هبطت جميع مؤشرات الدول الكبيرة في أوروبا بما يزيد عن واحد بالمئة.

أما في روسيا، فقد تراجع مؤشرا بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم أيضا، وانخفض مؤشرها للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.54% إلى 2356.84 نقطة، كذلك هبط المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.27% إلى 1117.8 نقطة.

وفي الأسواق الآسيوية، أغلق المؤشر نيكي الياباني في تعاملات اليوم الخميس منخفضا عند أدنى مستوى في شهر، وتكبد أكبر هبوط يومي منذ مارس الماضي.

وشهدت بورصة "وول ستريت" أمس الأربعاء أكبر انخفاض يومي لها في 8 أشهر، بعد أن تكبدت الأسهم الأوروبية أسوأ خسارة يومية لها منذ يونيو الماضي.

وارتفع أمس الأربعاء عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بواقع 1.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.23%، ليسجل العائد أعلى مستوى منذ 2011. وزيادة عائد السندات تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والشركات.

من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هبوط سوق الأسهم في الولايات المتحدة تصحيح طال انتظاره وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يرفع أسعار الفائدة "جن جنونه".

المصدر: وكالات