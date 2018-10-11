ترامب..الاحتياطي الفيدرالي فقد صوابه

تراجع مؤشر Dow Jones خلال تعاملات أمس الأربعاء بواقع 831.83 نقطة ( 3.15%)، وذلك على خلفية زيادة عائدات السندات الحكومية الأمريكية.

ويعتبر هذا أقوى هبوط لهذا المؤشر منذ فبراير الماضي، حيث انخفض حينها بواقع 1175 نقطة (4.6%) إلى 24346 نقطة.

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظام الاحتياطي الفيدرالي FRS الذي يلعب دور البنك المركزي في الولايات المتحدة، قد فقد رشده وأصيب بالجنون، بسبب اتباعه سياسة صارمة للغاية تسببت باضطراب البورصات الأمريكية.

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وقال: "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يرتكب غلطة كبيرة، لأنه يتصرف بشكل صارم للغاية وأعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي فقد عقله".

ومع حلول نهاية التداولات، انخفض مؤشر S&P 500 الذي يضم أكبر 500 شركة في سوق الولايات المتحدة بواقع 94.66 نقطة (3.29٪) وتوقف عند مستوى 2785.68 نقطة.

وانخفض مؤشر بورصة ناسداك الإلكتروني بمقدار 315.97 نقطة (4.08٪) ليصل إلى مستوى 7422.05 نقطة.

المصدر: تاس