كوريا الشمالية تملك ثروات بـ3.3 تريليون دولار

تحتوي أراضي كوريا الشمالية على ثروات باطنية تقدر قيمتها بـ3.3 تريليون دولار، أي أكثر بـ15 مرة من احتياطات كوريا الجنوبية.

وورد في تقرير مؤسسة الموارد المعدنية في كوريا الجنوبية (KRC) الخميس أن بيونغ يانغ وقعت 40 اتفاقية حول استثمار هذه الثروات، مع العديد من الشركات الأجنبية.

وأشار التقرير، إلى أن كوريا الشمالية تملك في أراضيها 6 مليارات طن من كربونات المغنزيوم ومليوني طن من الجرافيت و250 ألف طن من "الحجر الثقيل"( التنغستن).

وكانت بيونغ يانغ قد وقعت في وقت سابق 40 اتفاقية حول استخراج الثروات الباطنية مع شركات أجنبية 90٪ منها صينية.

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ويثير وقوع سوق الخامات الكورية الشمالية تحت سيطرة وهيمنة الصين قلق الأوساط الحاكمة في كوريا الجنوبية.

المصدر: تاس