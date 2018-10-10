روسيا مستعدة لبدء توريد زيت الطعام والسكر والطحين إلى قطر

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستعدة للبدء بإمداد قطر بزيت دوار الشمس والذرة والسكر والطحين، وكذلك لزيادة صادرات الحبوب والمنتجات الحيوانية.

وجاء في بيان وزارة الزراعة الروسية أن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، قال: "نحن مهتمون في الوقت نفسه، بتوسيع المعروض من الحبوب ومنتجات المواشي​​​. اليوم، يمكن لروسيا أن تضمن ليس فقط جودة اللحوم العالية، ولكن أيضاً وامتثالها الكامل للمعايير الحلال. ونحن مستعدون أيضا لبدء التوريد إلى سوق قطر بما في ذلك وزيت عباد الشمس والذرة والخضروات البقولية المجففة والسكر والدقيق".

وأشار وزير الزراعة الروسي إلى أن سوق قطر هو أحد الأسواق الرئيسية لروسيا في الشرق الأوسط. ولهذا، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2018، زادت صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى قطر بنسبة 40 في المئة، مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نحو 30 مليون دولار.

وشدد وزير الزراعة الروسي على أن روسيا مهتمة بالإضافة إلى ذلك، بجذب الاستثمار الأجنبي في مشاريع التحديث الواعدة وإنشاء مرافق إنتاجية جديدة ومرافق للتخزين. وأكد أن جميع الشروط قد تم تشكيلها في روسيا للشركات الأجنبية، بما في ذلك ومن وجهة نظر توفير دعم الدولة.

وتشير الوزارة إلى أن اجتماع عمل عقد اليوم في إطار المعرض الزراعي الصناعي الروسي "الخريف الذهبي"، بين وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، ووزير البلديات والبيئة في قطر، محمد بن عبد الله الرميحي.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية "روس سيلخوز نادزور"، كانت قد أعلنت بداية العام الحالي، أن المملكة المغربية فتحت أسواقها أمام الواردات الروسية من لحوم الأبقار ومنتجاتها، وقبلها قامت المملكة العربية السعودية برفع الحظر عن استيراد لحوم الأبقار والمنتجات الزراعية من روسيا، وحذت الكويت حذو السعودية في هذا الصدد، حيث فتحت في شهر شباط/فبراير من هذا العام، أسواقها أمام المنتجات الروسية.

المصدر: سبوتنيك

