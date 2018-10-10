وفاة الملياردير الأمريكي سبانس

توفي الملياردير الأمريكي أليكس سبانس، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 96 عاما، وفقا لما نقلته صحيفة أمريكية عن نادي كرة القدم لوس أنجلس تشارجير، الذي اشتراه الملياردير في 1984.

وتجسد حياة سبانس المفهوم البارز "الحلم الأمريكي"، فقد بدأ حياته عاملا بسيطا في مطعم والده المهاجر اليوناني، وعندما بلغ الـ27 عاما افتتح سبانس مطعمه الأول بواسطة قرض مصرفي، وبعد مضي 5 أعوام من افتتاحه جمع سبانس مليونه الأول.

وفي عام 1960 أسس سبانس شركة مقاولات، بلغت قيمتها في 2005 1.1 مليار دولار، وحلت في المرتبة الـ320 ضمن تصنيف مجلة "فوربس" لأكبر 400 شركة في الولايات المتحدة. وقدرت المجلة في 2018 ثروة سبانس بـ2.4 مليار دولار.

المصدر: "تاس"