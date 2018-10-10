السعودية توافق على توريد شحنات نفط إضافية إلى الهند

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر أن السعودية ستورد 4 ملايين برميل إضافية من النفط للمشترين في الهند في نوفمبر المقبل، وهو موعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

إقرأ المزيد

وقال أحد المصادر إن شركات "ريلاينس إندستريز" و"هندوستان بتروليوم" و"بهارات بتروليوم" و"منجالور للتكرير والبتروكيماويات" طلبت مليون برميل إضافية لكل شركة في نوفمبر.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان إن نيودلهي طلبت من السعودية زيادة إنتاج الخام، في ظل مخاوف من حدوث عجز في معروض النفط بعد تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران.

والهند ثاني مورد للنفط الإيراني بعد الصين، وتشتري وحدها قرابة 450 ألف برميل يوميا من إيران، التي تبلغ صادراتها حوالي 2.3 مليون برميل يوميا (بحسب تقديرات يونيو الماضي).

المصدر: "رويترز"