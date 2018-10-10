واشنطن تعفي شركات بريطانية في مشروع مشترك مع إيران

أفاد السفير الإيراني لدى لندن حمید بعیدي نجاد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت إعفاء لشركات بريطانية في حقل غاز تملك إيران نصفه.

وغرد بعیدي نجاد عبر حسابه علی موقع "تویتر" قائلا": "في حال عدم إصدار الإعفاء کانت ستتوقف الأنشطة العملیة لهذا الحقل الغازي قبل عشرة أیام".

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ووفقا لوكالة "إسنا" الإيرانية فقد مدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأمريكي ترخيصا لـ"سيريكا" و"بي بي"، وكذلك سمح للكيانات الأمريكية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية بأن تقدم خدماتها لحقل Rhum الواقع في بحر الشمال البريطاني.

وتمتلك وحدة تابعة لشركة "النفط الوطنية" الإيرانية نصف حقل الغاز Rhum، فيما تملك النصف الآخر شركة "بريتش بتروليوم" (بي بي)، التي تعتزم بيع حصتها لـ "سيريكا"، وهي شركة طاقة بريطانية يقع مقرها في بحر الشمال.

واكتشفت "بي بي" الحقل في السبعينيات، لكن الإنتاج علق في أوائل عام 2000، مع فرض الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.

المصدر: "إسنا"