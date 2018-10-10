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القروض تجبر شقيقين على الهرب والعيش في الأدغال

مال وأعمال

القروض تجبر شقيقين على الهرب والعيش في الأدغال
Gettyimages.ru D-Keine
القروض تجبر شقيقين على الهرب والعيش في الأدغال
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فضل شقيقان في روسيا الهرب إلى سهوب سيبيريا والعيش في مغارة على تسديد أقساط قرض مصرفي ونفقة أطفال، وفقا لما ذكره مكتب الادعاء في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا.

وذكر بيان صدر عن مكتب الادعاء أنه تم العثور على الأخوين داخل غابة على بعد كيلومترات من مدينة يينيسيسك في إقليم كراسنويارسك، بسبب مستحقات مالية كبيرة عليهما.

وأشار البيان إلى أن أحد الشقيقين تقاعس عن سداد قرض بقيمة 1.5 مليون روبل (نحو 22 ألف دولار)، فيما عجز الثاني عن دفع نفقات لطفليه بأكثر من 600 ألف روبل (حوالي 9 آلاف دولار).

ووفقا للبيان فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواطنين لتقاعسهما عن دفع التزاماتهما المالية، لكن البيان لم يحدد الفترة الزمنية التي قضاها الشقيقان في الأدغال.

(الدولار = 67 روبلا بتاريخ 10 سبتمبر)

المصدر: "نوفوستي"

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