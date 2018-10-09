 
مباشر

وزيرا الطاقة الروسي والسوري يتفقان على تسريع تهيئة محطات توليد الطاقة في سوريا

مال وأعمال

وزيرا الطاقة الروسي والسوري يتفقان على تسريع تهيئة محطات توليد الطاقة في سوريا
minenergo.gov.ru
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير النفط الثروة المعدنية السوري، علي سليمان غانم - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwhq

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره السوري، على تسريع تهيئة محطات لتوليد الكهرباء في سوريا.

كما قال نوفاك، في أعقاب محادثات أجراها مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي سليمان غانم، إن الطرفين بحثا أيضا سير الأعمال الخاصة بإعادة تهيئة البنى التحتية لنقل وتخزين الغاز وإنتاج النفط والغاز، وكذلك المصافي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقيقة الأسلحة النووية "المحمولة" للـ "كي جي بي"