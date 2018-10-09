وزيرا الطاقة الروسي والسوري يتفقان على تسريع تهيئة محطات توليد الطاقة في سوريا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مساء اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره السوري، على تسريع تهيئة محطات لتوليد الكهرباء في سوريا.

كما قال نوفاك، في أعقاب محادثات أجراها مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، علي سليمان غانم، إن الطرفين بحثا أيضا سير الأعمال الخاصة بإعادة تهيئة البنى التحتية لنقل وتخزين الغاز وإنتاج النفط والغاز، وكذلك المصافي.

المصدر: وكالات