موسكو ودمشق تعملان على تسريع تحديث محطات توليد الكهرباء في سوريا

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن ممثلي روسيا وسوريا، في إطار أسبوع الطاقة الروسي بحثوا احتمال تسريع عملية تحديث محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع زميلي وزير النفط السوري (وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم) حول التعاون في مجال الطاقة​​​... واتفقنا على التحرك سريعا لتنفيذ هذه المشاريع. والزملاء السوريون حاليا يعملون على حل مسألة تمويل هذه المشاريع".

وذكر الوزير الروسي أن موسكو ودمشق وقعتا سابقا خارطتي طريق في مجال الطاقة، تخص أولهما الطاقة الكهربائية، أما الثانية فتخص "مجال النفط والغاز: وهي إعادة إعمار البنية التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز، ومصانع التكرير. تلك هي المسارات الرئيسة التي نخطط للتعاون فيها مع زملائنا السوريين".

المصدر: سبوتنيك