 
مباشر

موسكو ودمشق تعملان على تسريع تحديث محطات توليد الكهرباء في سوريا

مال وأعمال

موسكو ودمشق تعملان على تسريع تحديث محطات توليد الكهرباء في سوريا
minenergo.gov.ru
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ووزير النفط الثروة المعدنية السوري، علي سليمان غانم - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kwhq

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن ممثلي روسيا وسوريا، في إطار أسبوع الطاقة الروسي بحثوا احتمال تسريع عملية تحديث محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع زميلي وزير النفط السوري (وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم) حول التعاون في مجال الطاقة​​​... واتفقنا على التحرك سريعا لتنفيذ هذه المشاريع. والزملاء السوريون حاليا يعملون على حل مسألة تمويل هذه المشاريع".

وذكر الوزير الروسي أن موسكو ودمشق وقعتا سابقا خارطتي طريق في مجال الطاقة، تخص أولهما الطاقة الكهربائية، أما الثانية فتخص "مجال النفط والغاز: وهي إعادة إعمار البنية التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز، ومصانع التكرير. تلك هي المسارات الرئيسة التي نخطط للتعاون فيها مع زملائنا السوريين".

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر على RT online.."شاحنة سوداء وصناديق مشبوهة".. رواية الغارديان البريطانية تزيد الضغط على الرياض