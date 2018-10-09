مقترح مصري بتصدير كلاب الشوارع للدول الآكلة لها

أعلنت النائبة البرلمانية المصرية وكيل لجنة حقوق الإنسان مارغريت عازر، عن مقترح لتصدير الكلاب الضالة للدول الآكلة لها، حيث لاقت الفكرة قبولا برلمانيا كبيرا في مصر.

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وأوضحت أن المقترح هدفه الاستفادة من الكلاب الضالة، وتصديرها إلى دول تأكلها، مثل كوريا، وذلك بعد عمل برنامج غذائي محدد لها لمدة أسبوع على الأقل.

وأشارت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن الكلاب الضالة في مصر لها كثير من الأضرار حيث تسبب الأذى للمارة بالشوارع، وأحيانا تهاجمهم، موضحة أن انتشار هذه الظاهرة كان يتطلب وجود طريقة مثلى للتعامل معها.

ورفضت مارغريت، مقترحات بعض النواب بقتل الكلاب الضالة بالرصاص والسم، موضحة أن ذلك الأمر ضد الرفق بالحيوان كما أنه يؤدي إلى الانقراض.

ووصف النائب محمود شعبان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، انتشار الكلاب في مصر بالوباء الذي يصطحب معه الأمراض، فبعد تكاثرها في محافظات تعتبر واجهة لمصر مثل القاهرة والاسكندرية، كان لا بد من وجود حلول لهذه المشكلة.

وأشار شعبان، إلى أن مقترح النائبة مارغريت عازر، بتصدير الكلاب الضالة لكوريا، يعتبر من الحلول الجيدة التي تحد من هذه المشكلة، خاصة أنه سيكون له عائد مادي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية