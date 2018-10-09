تقرير يكشف توقعات جديدة للاقتصاد الروسي

حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي خلال العامين الجاري والقادم، وقال إن الاقتصاد الروسي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق.

وأوضح الصندوق في تقرير نشره اليوم الثلاثاء عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن الاقتصاد الروسي من قد ينمو بنسبة 1.8% في 2019، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.7%.

إقرأ المزيد

وأرجع الصندوق نظرته الجديدة لنمو الطلب المحلي وصعود أسعار النفط في الأسواق، وسط توقعات أن يكون التضخم دون المستوى المستهدف.

وتوقع الصندوق أن "تكون معدلات التضخم في روسيا عند مستوى 2.8% خلال العام الجاري، وهو دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الروسي عند 4%، مدفوعا بسياسة نقدية معتدلة".

وفي وقت سابق توقع الصندوق، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، أن ينمو الاقتصاد العالمي العام القادم بنسبة 3.9%، حينها أشار إلى أن الاقتصاد الروسي سينمو في 2018 بنسبة 1.7%، وفي 2019 بنسبة 1.5%.

المصدر: وكالات