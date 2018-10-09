رئيس الدوما يدعو دول أوراسيا لمواجهة الحمائية الأمريكية

دعا رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين، اليوم الثلاثاء، دول "أوراسيا" لتوحيد الجهود بهدف التصدي لسياسة الولايات المتحدة الحمائية.

وقال فولودين في كلمة خلال اجتماع رؤساء برلمانات دول أوراسيا: "يجب أن نقرب مواقفنا حول القضايا التي تتطلب اتخاذ قرارات مشتركة، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير مشاريع التكامل الاقتصادي في الفضاء الأوراسي، ولاسيما في ظل السياسة الحمائية والحواجز التجارية، التي تفرضها الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

واعتبر البرلماني الروسي أن "انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، واتفاق إيران النووي يعد سابقة خطيرة".

وشدد فولودين على أن اجتماع رؤساء البرلمانات هذا من الممكن أن يصبح إحدى المنصات الرئيسية لتطوير مشاريع التكامل في منطقة "أوراسيا".

كما كشف رئيس مجلس النواب الروسي عن تطلع أكثر من 50 دولة لإقامة نظام تجاري خاص مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان).

وانطلقت أمس في مدينة أنطاليا التركية، أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية "أوراسيا"، بمشاركة وفود من 41 دولة.

ويناقش الاجتماع، الذي تستمر فعاليته لمدة 4 أيام، مواضيع متعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي وقضايا التنمية المستدامة في دول "أوراسيا".

وخلال فعاليات الاجتماع، ستناقش آفاق التعاون بين البرلمانات في الدول الأوروبية والآسيوية، ودورها في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والبيئي والتنمية المستدامة بين القارتين الآسيوية والأوروبية.

المصدر: وكالات روسية