الخطوط الجوية القطرية تواصل رحلاتها إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية

أعلن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أن الشركة لن توقف رحلات طائراتها إلى إيران رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت الخطوط الجوية القطرية بأنها ستواصل تنفيذ الرحلات الجوية إلى إيران، وقال مديرها التنفيذي إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على الرحلات التي تسيرها الناقلة إلى المطارات الإيرانية.

وجاء تصريح المدير التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر، أمس الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر لكبار رجال الأعمال في الدوحة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الباكر قوله إن "قطاع الطيران لا يخضع لنظام العقوبات، والخطوط الجوية القطرية ستستمر في تسيير رحلاتها إلى المدن الإيرانية".

وفرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس الماضي، وذلك بعدما انسحبت واشنطن في مايو الماضي من اتفاق دولي يحد من أنشطة طهران النووية.

وحينها حذرت الولايات المتحدة الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران. وكانت شركات طيران أوروبية بينها "إير فرانس" والخطوط الجوية البريطانية قد أوقفت تسيير الرحلات إلى إيران عقب إعادة واشنطن عقوباتها على طهران.

المصدر: وكالات