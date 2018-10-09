صندوق النقد الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين 2018 و2019 إلى 3.7%، بعدما كان عند مستوى 3.9%.

وجاء ذلك في تقرير الصندوق عن "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذي كشف عنه مع افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في إندونيسيا.

وأرجع الصندوق سبب خفض توقعاته للنمو العالمي، إلى السياسات التجارية الحالية، والحمائية التي تمارسها دول على وارداتها والرسوم والجمارك المفروضة، وقال إن "التوترات التجارية، والتعرفة والرسوم المفروضة على سلع عديدة من جانب دول كبرى، أثرت بشكل سلبي على التجارة".

وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على مختلف السلع القادمة من الصين ما دفع بكين للرد عليها بفرض رسوم على بضائع أمريكية، كذلك فرضت واشنطن رسوما على سلع قادمة من الدول الأوروبية.

وفي ظل التوترات التجارية، قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.5% في 2019، كما خفض توقعاته للاقتصاد الصيني للعام القادم إلى 6.2%.

المصدر: وكالات