حكومة باكستان الجديدة تقرر إطلاق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي

قررت الحكومة الباكستانية الجديدة برئاسة عمران خان الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول مساعدات مالية للبلاد.

وقال وزير المالية الباكستاني أسد عمر في تصريح لقناة "جيو تي في" الباكستانية: "اليوم قررنا بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، موضحا أن المفاوضات ستدور حول برنامج لاستقرار وإنعاش الاقتصاد، لتتمكن باكستان من تجاوز الأزمة المالية.

وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء عمران خان اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مع مستشاريه الاقتصاديين.

وكان وزير المالية قد أشار في وقت سابق أن باكستان تحتاج إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لتسديد ديونها الخارجية حتى نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن تقلصت احتياطيات باكستان من العملة الصعبة بمقدار 627 مليون دولار خلال أسبوع واحد نهاية سبتمبر الماضي، ووصلت إلى 8.4 مليار دولار، ما يشكل أكبر انخفاض أسبوعي لحجم الاحتياطيات منذ عدة سنوات. وباتت الموارد المتوفرة لدى باكستان غير كافية لتسديد الديون الخارجية حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز