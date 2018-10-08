دعوة لإنشاء تحالف "مصري – أردني" لإعادة إعمار سوريا

طرح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مبادرة لرجال الأعمال المصريين لإنشاء تحالفات للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار سوريا خلال زيارتهم للأردن.

إقرأ المزيد

وقال حمدي الطباع، إنه يأمل أن تكون للشركات المصرية مساهمة مع شركات أردنية في مشروعات إعادة إعمار سوريا، مضيفا أن مجالات التعاون تمتد إلى توريد مواد البناء غير المتوفرة بالأردن لمشروعات التعمير بسوريا.

وأضاف الطباع، أن الحدود مع سوريا مازالت مغلقة، ولكن نأمل فور إتمام فتحها المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدولة الشقيقة، لافتا إلى استغلال الشركات المصرية المنافذ الأردنية للتصدير للعراق، وهو ما قد يمهد لإنشاء تحالفات لتعمير سوريا والعراق.

المصدر: اليوم السابع