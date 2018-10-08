إيران تتحدى السعودية في إنتاج النفط

شكك وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، بقدرة السعودية على تزويد الأسواق بالنفط في حال انقطاع إمدادات النفط من إيران مع تطبيق العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة النفط الإيرانية عن الوزير الإيراني قوله إن تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن تعويض غياب النفط الإيراني عن السوق هي "هراء".

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وأضاف، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، أن "تصريحات الأمير محمد بن سلمان لا يمكن أن ترضي إلا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب. لا أحد غيره سيصدقه. نفط إيران لا يمكن أن تعوضه السعودية".

وتدخل عقوبات أمريكية، تستهدف قطاع النفط الإيراني، حيز التنفيذ في الـ4 من نوفمبر المقبل، وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.

وكان ولي العهد السعودي قد أكد أن الدول النفطية من أعضاء منظمة "أوبك وغير الأعضاء فيها تصدر برميلين إضافيين من النفط مقابل برميل واحد مفقود من طرف إيران.

وقال محمد بن سلمان في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، ردا على سؤال بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيض أسعار النفط: "في الحقيقة فإن الطلب الذي قدمته أمريكا للسعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك هو التأكد من أنه إذا كان هناك نقص في المعروض من قبل إيران فإننا سنوفر ذلك وقد حصل ذلك".

المصدر: وكالات