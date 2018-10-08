واشنطن تجمد أصول الملياردير الروسي ديريباسكا

جمدت الولايات المتحدة أصول رجل الأعمال الروسي، أوليغ ديريباسكا، في الأراضي الأمريكية ومن ضمنها قصور في العاصمة واشنطن.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" نقلا عن مصدر في وزارة المالية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تبين أن ديريباسكا وشركات " En+ Group "، و"غاز"، و"بازافي إليمنت"، و"روساد"، التي يشرف عليها رجل الأعمال الروسي، في لائحة العقوبات، التي فرضتها الولايات في بداية شهر أبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديريباسكا اشترى سنة 2008 فيلا في نيويورك بقيمة 42.5 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الملياردير الروسي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية بخصوص فيلا تعيش فيها طليقة الملياردير رومان إبراموفيتش، مع أطفالها.

المصدر: نوفوستي