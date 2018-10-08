نوبل للاقتصاد من نصيب باحثين أمريكيين

حاز باحثا الاقتصاد الأمريكيان وليام نوردهاوس وبول رومر على جائزة نوبل للاقتصاد، وفقا لما أعلنته الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين.

وذكرت الأكاديمية أن الباحثين فازا بالجائزة للعام 2018 عن جهودهما لإدماج تغير المناخ والابتكار التكنولوجي داخل تحليلات الاقتصاد الكلي.

وقالت الأكاديمية في بيان: "وسعت نتائج أبحاثهما نطاق التحليل الاقتصادي بشكل كبير عن طريق بناء نماذج تشرح كيف يتفاعل اقتصاد السوق مع الطبيعة والمعرفة".

ويطلق على جائزة الاقتصاد اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل"، ويمولها البنك المركزي السويدي، ومنحت أول مرة في 1969.

يتبع...