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"أرامكو" تبدأ بإنشاء مجمع بتروكيميائيات ضخم

مال وأعمال

Reuters
"أرامكو" تبدأ بإنشاء مجمع بتروكيميائيات ضخم
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وقعت شركتا الطاقة السعودية "أرامكو" والفرنسية "توتال"، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية لمجمع البتروكيميائيات في مدينة الجبيل السعودية الصناعية.

وسيشيد المجمع الجديد بالقرب من مصفاة ساتورب التي تديرها "أرامكو" السعودية بحصة 62.5% و"توتال" الفرنسية بحصة 37.5%.

وكانت الشركة السعودية قد وقعت في أبريل الماضي عددا من اتفاقيات التعاون التجاري مع شركات فرنسية بقيمة 12 مليار دولار، منها مذكرة تفاهم للتعاون مع "توتال" لتطوير مجمع للبتروكيميائيات ودمجه مع مصفاة ساتورب القائمة.

المصدر: وكالات

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