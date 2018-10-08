"أرامكو" تبدأ بإنشاء مجمع بتروكيميائيات ضخم

وقعت شركتا الطاقة السعودية "أرامكو" والفرنسية "توتال"، اليوم الاثنين، اتفاقية لتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية لمجمع البتروكيميائيات في مدينة الجبيل السعودية الصناعية.

وسيشيد المجمع الجديد بالقرب من مصفاة ساتورب التي تديرها "أرامكو" السعودية بحصة 62.5% و"توتال" الفرنسية بحصة 37.5%.

رئيس مجلس إدارة شركة #توتال الفرنسية وكبير إدارييها التنفيذيين، باتريك بويان في حفل توقيع اتفاقية التطوير المشترك لتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأولية لمجمع البتروكيميائيات في الجبيل pic.twitter.com/qfuyBLlmtt — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) October 8, 2018

وكانت الشركة السعودية قد وقعت في أبريل الماضي عددا من اتفاقيات التعاون التجاري مع شركات فرنسية بقيمة 12 مليار دولار، منها مذكرة تفاهم للتعاون مع "توتال" لتطوير مجمع للبتروكيميائيات ودمجه مع مصفاة ساتورب القائمة.

المصدر: وكالات