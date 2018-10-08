واشنطن تحدد شرطها لتخفيف العقوبات على موردي النفط الإيراني
Reuters Raheb Homavandi
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أعلنت الإدارة الأمريكية أنها قد تدرس إمكانية تخفيف العقوبات على الدول الموردة للنفط الإيراني إذا بذلت جهودا للحد من وارداتها النفطية من إيران.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الأمريكية أن واشنطن تنظر في إمكانية تخفيف العقوبات بشكل استثنائي على الدول التي ستخفض مشترياتها من النفط الإيراني.
وانخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، على خلفية هذه التصريحات، التي تزامنت مع تأكيد السعودية أن بإمكانها تعويض أي نقص محتمل في معروض إيران النفطي.
وكشفت "رويترز" أن صادرات النفط لن تتوقف كليا في نوفمبر، مشيرة إلى أن الهند ستشتري 9 ملايين برميل من الخام الإيراني الشهر القادم.
المصدر: رويترز
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