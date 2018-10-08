 
مباشر

واشنطن تحدد شرطها لتخفيف العقوبات على موردي النفط الإيراني

مال وأعمال

واشنطن تحدد شرطها لتخفيف العقوبات على موردي النفط الإيراني
Reuters Raheb Homavandi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kw74

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها قد تدرس إمكانية تخفيف العقوبات على الدول الموردة للنفط الإيراني إذا بذلت جهودا للحد من  وارداتها النفطية من إيران.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الحكومة الأمريكية أن واشنطن تنظر في إمكانية تخفيف العقوبات بشكل استثنائي على الدول التي ستخفض مشترياتها من النفط الإيراني.

وانخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، على خلفية هذه التصريحات، التي تزامنت مع تأكيد السعودية أن بإمكانها تعويض أي نقص محتمل في معروض إيران النفطي.

وكشفت "رويترز" أن صادرات النفط لن تتوقف كليا في نوفمبر، مشيرة إلى أن الهند ستشتري 9 ملايين برميل من الخام الإيراني الشهر القادم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مواطنون من دول عربية حصلوا على جائزة نوبل