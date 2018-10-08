تصريحات أمريكية تعصف بأسعار النفط

هبطت أسعار خام "برنت"، اليوم الاثنين، بأكثر 1% بعدما قالت واشنطن إنها قد تمنح إعفاءات من العقوبات التي تفرض على صادرات النفط الإيرانية الشهر المقبل.

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وبلغ سعر برميل نفط "برنت" 83.25 دولار بحلول الساعة 1:15 بتوقيت غرينيتش، بانخفاض نسبته 1.1% عن آخر سعر إغلاق له، فيما تراجع برميل خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.8% إلى 73.77 دولار للبرميل.

وتستهدف عقوبات أمريكية تدخل حيز التنفيذ في الـ4 من نوفمبر صادرات إيران النفطية، وتمارس واشنطن ضغطا على الحكومات والشركات في كل أنحاء العالم لوقف وارداتها النفطية من إيران تماما.

ولكن مسؤولا حكوميا أمريكيا قال، الجمعة الماضي، إن واشنطن قد تدرس منح إعفاءات للدول، التي تظهر بالفعل جهودا لخفض وارداتها من النفط الإيراني.

المصدر: "رويترز"