الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة المستثمرين في الجزائر

ارتفع مخزون استثمارات الدول الأوروبية في الجزائر إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، ويحتل الأوروبيون صدارة ترتيب المستثمرين في الجزائر.

ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصادر مطلعة، أن استثمارات الدول الأوروبية للفترة الممتدة بين 2007 و2017، قد بلغت 966 مليار دينار (نحو 8.2 مليار دولار)، خصصت لتنفيذ 377 مشروعا، غالبيتها في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة.

ويمثل ذلك 53 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المنجزة بالجزائر خلال الفترة نفسها، و46 بالمئة من قيمتها. وسمحت هذه المشاريع، بتوفير أكثر من 61 ألفا من فرص العمل الجديدة، حيث تبقى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تحصل على حصة الأسد في هذه المشاريع.

وتشير الأرقام التي أوردتها المصادر لـ "الخبر" إلى أن الدول العربية احتلت المركز الثاني في ترتيب المستثمرين خلال الفترة ذاتها، باستثمار 906 مليارات دينار (7.7 مليار دولار)، ما يمثل 43 بالمئة من قيمة المشاريع.

أما الدول الآسيوية، وفي مقدمتها الصين، فبلغت قيمة استثماراتها في الجزائر 154 مليار دينار (1.3 مليار دولار)، وسمحت بتنفيذ 106 مشاريع (15 بالمئة من عدد المشاريع، و7 بالمئة من قيمة الاستثمارات الإجمالية).

وتذيلت الولايات المتحدة قائمة المستثمرين في الجزائر، بتخصيص 15 مليار دينار (127 مليون دولار) فقط، وجهت لإنجاز 14 مشروعا، وتليها الدول الإفريقية التي أحصت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إنجازها لمشروعين فقط، بقيمة 36 مليار دينار (305 ملايين دولار).

المصدر: صحيفة "الخبر"