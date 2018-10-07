الليبية للنفط و"غازبروم" تبحثان استئناف العمل المشترك

أفاد موقع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بأن رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، ورئيس "غازبروم" الدولية، سيرغي رومانوف، بحثا إمكانية عودة الشركة الروسية للعمل في ليبيا.

ووفقا لما ذكرته الشركة، فقد أوضح الجانب الروسي، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الروسي، أن استئناف شركة "غازبروم" لعمليات استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا سيجري كجزء من اتفاق استكشاف وفصل المنتجات، الذي وقعه الطرفان في عام 2007.

ويشار إلى أنه تم تعليق عمل الشركة في ليبيا في عام 2011 لأغراض أمنية. بدوره، قال صنع الله، إن الجانب الليبي يثمن نية شركة "غازبروم" استئناف العمل في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا.

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وقد اتفق الطرفان، خلال أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، على عقد لقاءات واجتماعات فنية مع إدارة التنقيب عن النفط في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط لمناقشة المشاريع المشتركة وعودة شركة "غازبروم" للعمل في ليبيا.

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هذا وشهدت موسكو في الفترة من 3-6 أكتوبر الحالي فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الذي دعت إليه وزارة الطاقة الروسية. وشارك في المنتدى عدد كبير من المسؤولين الروس والأجانب والوزراء، من بينهم وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيراه السعودي، خالد الفالح، والقطري، محمد بن صالح السادة، والأمين العام لأوبك، محمد باركيندو وغيرهم بالإضافة إلى رؤساء شركات الطاقة العالمية.

وجدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان على رأس الحضور في المنتدى.

يبحث المنتدى آفاق تطوير سوق النفط والغاز وآفاق تطوير قطاع الطاقة، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة وسبل تطوير تكنولوجيات إنتاج الطاقة وكيفية استخدامها.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا + سبوتنيك